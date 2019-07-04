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Девочка украла кошелек у мамы своей подруги
05.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В дежурную часть Барановичского ГОВД с заявлением обратилась 32-летняя местная жительница и сообщила о пропаже кошелька из ее дамской сумочки, которая находилась в квартире.
На место происшествия выехали сотрудники уголовного розыска и инспекции по делам несовершеннолетних Барановичского ГОВД, которые установили, что кражу кошелька совершила 15-летняя Е., которая накануне гостила у дочери потерпевшей и осталась с ночевкой. Рано утром уходя от подруги, злоумышленница прихватила с собой кошелек, в котором лежали деньги на сумму 112 рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 205 УК Республики Беларусь).
Официальный представитель Барановичского
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В дежурную часть Барановичского ГОВД с заявлением обратилась 32-летняя местная жительница и сообщила о пропаже кошелька из ее дамской сумочки, которая...
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