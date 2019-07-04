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В Пинске ищут пропавшую бабушку - ушла из дома и не вернулась

05.07.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинский ГОВД обратилась гражданка, 1980 года рождения, местная жительница, с заявлением о том, что 02.07.2019 примерно в 21.00 часов из дома ушла ее бабушка Киселева Анна Федоровна, 1932 года рождения, которая до настоящего времени домой не вернулась.

В Пинске ищут пропавшую бабушку - ушла из дома и не вернулась

Приметы: на вид 87 лет, рост 155-160 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волос прямой, короткий седой. Была одета: белый берет, коричневая ветровка, юбка темно-синего цвета с цветами, туфли коричневые.

При себе имела сумку темно-серого цвета с черной вставкой.

Ранее из дома не уходила, однако ввиду возраста страдает потерей памяти, может забыть дорогу домой, плохо ориентируется в городской местности.

 
 
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  В Пинский ГОВД обратилась гражданка, 1980 года рождения, местная жительница, с заявлением о том, что 02.07.2019 примерно в 21.00 часов из дома ушла ее бабушка Киселева Анна...
 
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