В «Единой России» отреагировали на данные Навального о недвижимости главы ее отделения в Москве

Источник материала: Tut.by

Комиссия по этике «Единой России» не станет проверять главу отделения партии в Москве Андрея Метельского из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о принадлежащей его семье недвижимости на почти 90 миллионов долларов, сообщает Meduza со ссылкой на Znak.com .



Как сообщает Навальный, этот ЖК в Москве построила компания семьи депутата. Скриншот с YouTube

Основатель ФБК Алексей Навальный сообщил 1 июля , что глава «Единой России» в Москве, зампред Мосгордумы Андрей Метельский и его семья владеют недвижимостью общей стоимостью в 5,7 миллиарда рублей, или около 90 млн долларов. Среди активов, перечисленных в расследовании, упоминались четыре гостиницы в Австрии.

«Этот вопрос не имеет отношения к работе комиссии по этике», — сказал замсекретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Ревенко считает, что «Навальный и его сотоварищи» должны доказать информацию, которую они «выплеснули на широкие экраны интернета». Он считает, что расследование ФБК стало частью «политической борьбы».

«Каждого из нас могут обвинить в чем угодно. Например, что мы по утрам пьем кровь младенцев. Каждый раз что будем делать, рефлексировать? Когда речь идет о дискуссии между нами и оппонентами, эмоции перехлестывают. Но это дискуссия», — подытожил Ревенко.

Андрей Метельский связал публикацию ФБК с выборами в Мосгордуму. Он назвал это попыткой опорочить его честное имя. Глава московских единороссов пообещал подать в суд из-за расследования Навального.