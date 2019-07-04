Из BMW X7 сделали пикап, способный перевезти пятерых человек и мотоцикл

Источник материала: Tut.by

Это больше похоже на первоапрельскую шутку, но это не так, более того, такой пикап существует не на компьютерных изображениях, а в реальности! Правда, создан грузовой BMW X7 в одном-единственном экземпляре.





Большой пикап построен студентами и стажерами головного предприятия BMW в Мюнхене совместно со специалистами фирменного подразделения по разработке концепт- и шоу-каров.





Публичный показ пикапа X7 состоялся на проходящем в эти дни мотоциклетном фестивале BMW Motorrad Days, поэтому байк F 850 GS на устланной натуральным деревом грузовой площадке длиной 2 м (1,4 м с поднятым задним бортом) красуется не просто так.





Работа над проектом заняла 10 месяцев. За основу был взят предсерийный экземпляр X7 xDrive 40i с 340-сильной турбо-«шестеркой» 3.0 — конвертированный из нее пикап получился на 10 см длиннее исходного кроссовера . Кроме того, грузовичок на 200 кг легче — благодаря широкому использованию элементов из углепластика (из него, например, изготовлены крыша и борта грузового отсека).





Планов серийного производства пикапа X7 у BMW нет. Напомним, что в июне свой пикап на базе серийного кроссовера представили студенты школы профессионального обучения Skoda — автомобиль с именем Mountiaq также построен в единичном экземпляре и в серию не пойдет.