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Летний макияж: стоит ли пользоваться декоративной косметикой в жару?

05.07.2019 15:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Летний макияж: стоит ли пользоваться декоративной косметикой в жару?
Фото из открытых источников

За консультации мы обратились к визажисту Елизавете Месникович.

- Что вы можете сказать о макияже в летний период?

Макияж летом — это нормально. Главное — "не перегружать" кожу плотными продуктами. Хочется отметить, что тот же тональный крем защищает нашу кожу от пыли, выхлопных газов и ультрафиолета. Так что некоторые продукты декоративной косметики могут быть даже полезны.

Летний макияж: стоит ли пользоваться декоративной косметикой в жару?
Фото: Фото из открытых источников

- Какие основные моменты нужно учитывать в летнем образе?

- Важный элемент в начале любого макияжа — праймер. Во-первых, он подготовит кожу к равномерному нанесению тональной основы, а, во-вторых, обеспечит макияжу стойкость, что важно в жаркую пору. Праймер нужно выбирать в соответствии с типом и состоянием кожи. С этим могут помочь консультанты в специальных магазинах. Если вы можете отказаться от тонального крема в период жары — откажитесь, а если не можете — используйте тон с легкой текстурой и в минимальном количестве. Хочу заметить, что важно не просто растирать его по коже, а наносить вбивающими движениями, в идеале — спонжем. Тогда макияж будет более стойким. Проблемные участки на коже можно перекрыть корректором. Т-зону лучше зафиксировать прозрачной пудрой, особенно, если ваша кожа склонна к жирности. Если говорить о глазах, то дольше всего будут держаться стойкие жидкие тени. Кстати, сухие тени лучше наносить поверх жидких, ведь так они будут дольше носиться и не скатываться.

Летний макияж: стоит ли пользоваться декоративной косметикой в жару?
Фото: Фото из открытых источников

- Что делать людям с сухим или жирным типом кожи?

- Если у вас слишком сухая кожа — используйте увлажняющий праймер, периодически делайте маски. Со скрабами я советую быть осторожнее. Более деликатный способ избавиться от шелушений — скрабирующие салфетки. В случае с жирной кожей делайте матирующие маски, перед нанесением тонального крема — используйте затирку для пор. Обязательно фиксируйте Т-зону прозрачной пудрой. Также я бы посоветовала каждой девушке приобрести на лето матирующие салфетки и использовать их по мере надобности, чтобы избавиться от жирного блеска на коже.

Летний макияж: стоит ли пользоваться декоративной косметикой в жару?
Фото: Фото из открытых источников

 

 
 
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Насчёт летнего макияжа есть различные мнения. Кто-то считает, что в летний период декоративная косметика никак не влияет на состояние кожи. Другие полностью...
 
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