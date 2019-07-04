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«Вибрирует, аж машину подбрасывает». Читатель обеспокоен состоянием путепровода на Жукова

05.07.2019 15:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Путепровод на проспекте Жукова вибрирует, аж машину подбрасывает. Вдруг развалится?» — сообщил AUTO.TUT.BY обеспокоенный читатель. В ГПО «Горремавтодор» рассказали, что этому путепроводу нужен ремонт, но ездить по нему не опасно.


— Все путепроводы трясутся при проезде по ним автомобилей — некоторые сильно, некоторые не очень. Тот, что на проспекте Жукова, не исключение — балки там такой конструкции. Но ничего страшного в этом нет, он не развалится, — говорят в ГПО «Горремавтодор».

Путепровод, о котором идет речь, — самый длинный в Минске. В 2000 году его капитально отремонтировали, но примерно через два года его будут реконструировать. Сейчас инженеры занимаются разработкой проекта, на это уйдет примерно полтора года.

— Этот путепровод начнем ремонтировать, когда полностью запустим движение по первому кольцу, т.е. соединим проспект Дзержинского с улицей Толстого. Произойдет это не позже 2022 года. Во время работ на этом объекте конструкция будет полностью закрыта и ездить по нему автомобили не смогут.

 
Теги: Минск
 
 
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