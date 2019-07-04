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Сколько можно сэкономить, если покупать продукты оптом?
Источник материала: Myfin
Могут ли продукты стоить меньше?
Продукты питания — это не валюта и не топливо. Даже одинаковые товары у разных продавцов иногда продаются по очень разным ценам.
Не станем описывать весь продовольственный рынок, но напомним некоторые общие моменты:
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Узнали, как сэкономить около трети бюджета на продуктах.
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