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Сколько можно сэкономить, если покупать продукты оптом?

05.07.2019 15:38 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Сколько можно сэкономить, если покупать продукты оптом?
фото: Myfin.by

Могут ли продукты стоить меньше?

Продукты питания — это не валюта и не топливо. Даже одинаковые товары у разных продавцов иногда продаются по очень разным ценам.

Не станем описывать весь продовольственный рынок, но напомним некоторые общие моменты:

 
Теги: Курсы валют
 
 
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