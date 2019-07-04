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Юго-западный обход Могилева планируют достроить к 2023 году

05.07.2019 15:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Юго-западный обход Могилева планируют достроить к 2023 году. Это следует из размещенного на сайте РУП "Могилевавтодор" уведомления об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по данному объекту, сообщает mogilevnews.by.

В представленных в отчете документах отмечено, что целью возведения  юго-западного  обхода Могилева является обеспечение пропуска транзитного движения в обход города по всем направлениям, что будет способствовать снижению химического и акустического загрязнения воздуха областного центра.

Юго-западный обход Могилева обеспечит полное замыкание кольца вокруг города и перераспределение на него транзитного движения с уличной сети Могилева, а также обеспечит выход грузовых транспортных потоков, следующих с участка №4 СЭЗ "Могилев" в Бобруйском направлении.

Как отмечает издание, при разработке обоснования инвестиций в возведение юго-западного обхода Могилева проработано 3 варианта трассы обхода. Пока неизвестно, какой в итоге из них будет выбран. Начало хода трассы проектируемого объекта соответствует  кольцевому пересечению на 16,415 км автодороги Р-93 Могилев-Бобруйск и началу автодороги Р-123 Селец (от  автомобильной  дороги  Р-93)-Мосток-Дрибин-Горки. Конец хода трассы –  12,207 км, соответствует   251 км  автодороги  М-8/Е95 граница  Российской  Федерации  (Езерище)-Витебск-Гомель-граница Украины (Новая Гута).

Строительная длина проектируемого участка – 12,207 км. Сроки реализации планируемой деятельности: 2021-2023 годы.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Юго-западный обход Могилева планируют достроить к 2023 году. Это следует из размещенного на сайте РУП "Могилевавтодор" уведомления об общественных обсуждениях...
 
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