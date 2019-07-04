В Беларуси в 2,5 раза увеличили плату за голову дикого кабана для борьбы с АЧС

Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси приняло дополнительные меры по стимулированию изъятия дикого кабана для недопущения распространения АЧС, сообщили в министерстве лесного хозяйства республики.

Утверждены они постановлением Совмина № 450.

"Документ вносит ряд изменений в действующее постановление Совмина от 29 августа 2013 г. №758 "О дополнительных мерах по ликвидации и недопущению распространения африканской чумы свиней и других опасных болезней животных", - говорится в сообщении пресс-службы Минлесхоза.

Так, охотникам, добывшим дикого кабана (независимо от его пола и возраста) с момента официального опубликования постановления пользователь охотничьих угодий будет обязан выплачивать 5 базовых величин (1 б.в. = Br25,5). "Ранее сумма выплат составляла лишь 2 базовые величины, что в свою очередь негативно сказывалось на темпах изъятия", - отметили в Минлесхозе.

В свою очередь пользователь охотничьих угодий будет оставлять себе 2 базовые величины, предусмотренных компенсационными выплатами, за каждое добытое животное.

"Принятие постановления №450 будет способствовать более эффективной борьбе с недопущением распространения на территории страны африканской чумы свиней и других опасных болезней животных", - полагают в Минлесхозе.