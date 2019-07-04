БУТБ проведет первые торги стеклом на экспорт в августе

Источник материала: Интерфакс

В ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (БУТБ) 7 августа состоятся первые торги листовым стеклом на экспорт, сообщили в пресс-службе биржи.

"Это пилотный проект, реализуемый биржей совместно с ОАО "Гомельстекло" при поддержке министерства архитектуры и строительства. Цель проекта – расширить рынки сбыта белорусского стекла, снизить маркетинговые издержки и увеличить экспортную выручку за счет привлечения на торги максимального количества иностранных покупателей", – рассказали в пресс-службе.

По ее информации, "Гомельстекло" уже аккредитовалось на БУТБ в качестве продавца. На предприятии отмечают, что решение об интеграции биржевых торгов в сбытовую стратегию обусловлено желанием с минимальным риском выйти на новые перспективные рынки – в первую очередь Литвы, Латвии и Эстонии, где в последнее время наблюдается существенный рост спроса на стройматериалы.

В пресс-службе также сообщили, что биржевые торги стеклом будут проводиться на БУТБ еженедельно по алгоритму английского аукциона (торги на повышение цены). По договоренности с "Гомельстекло" на начальном этапе на электронной площадке биржи будут выставляться 2 вида листового стекла: 4М1 6000х3210 мм (без упаковки) и 4М1 3210х2250 мм (в деревянных эндкэпах). При этом отгрузка продукции по биржевым договорам будет осуществляться в приоритетном порядке.