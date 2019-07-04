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"Электрическое" лето: что покажут в "Т.О.К.е" в июле?

05.07.2019 14:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Проект  "Т.О.К." ("Театр. Образование. Кино") в июле предлагает зрителю ответить на вопрос, все ли он знает об Алене Киш, что сильнее – дружба или закон, а также посмотреть, какой бывает любовь и что случается в обычных на вид семьях из хрущевки.

АФИША

16 июля - спектакль "Стражи Тадж-Махала" (18+). Автор пьесы Раджив Джозеф. Режиссер: Александр Янушкевич.

Два простых парня охраняют величайшее архитектурное творение, но даже им запрещено смотреть на него. Обернуться или остаться в неведении? Нарушить правила или предать друга? Как поступят Бабур и Хумаюн, когда им придется отрубить сорок тысяч рук?

***Спектакль "Стражи Тадж-Махала" вошел в программу Belarus Open, осенью будет представлен на международном форуме театрального искусства "ТЕАРТ".

"Электрическое" лето: что покажут в "Т.О.К.е" в июле?

17 июля – спектакль "Опиум" (18+). Автор пьесы: Виталий Королев. Режиссер: Александр Марченко.

История, которую каждый мог слышать от соседей или друзей из маленького городка: небольшая семья – мать и два сына. Старший работает, обеспечивает семью, младший оканчивает школу и готовится поступать в университет в Минске. Все хорошо. Не хуже, чем у других. Все изменится, когда старшего сына Колю уволят с работы, а семья окажется на грани нищеты. А совсем близко, в соседней стране, идет война, которая всегда ждет желающих заработать.

"Электрическое" лето: что покажут в "Т.О.К.е" в июле?

23 июля – спектакль "Примитивы" (16+). Автор пьесы: Алексей Андреев. Режиссер: Александр Марченко. В главной роли – Александр Молчанов.

Постановка основана на дневниках односельчанина художницы-самоучки Алены Киш, на газетных статьях и воспоминаниях ее соседей.

"Электрическое" лето: что покажут в "Т.О.К.е" в июле?

24 июля – спектакль "Песнь Песней" (18+)

Режиссер Юра Диваков переосмысляет понятия телесности и чувств в одном из самых известных сказаний о любви – "Песне песней" Соломона. Состояние любви обостряет запахи и звуки, учащает сердцебиение, заставляет тело двигаться в такт другому телу, дрожать от страха, болеть от неразделенных чувств и нарушать все запреты. Красота романтических чувств, естественность тела – проводника человеческих эмоций и желаний – все это в проекте "Песнь песней".

"Электрическое" лето: что покажут в "Т.О.К.е" в июле?

  • Начало спектаклей – 19:00.
  • Место проведения - "Ок16".
  • Справки по тел.:  +375 44 490 48 99.
 
Теги: Минск
 
 
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Проект  "Т.О.К." ("Театр. Образование. Кино") в июле предлагает зрителю ответить на вопрос, все ли он знает об Алене Киш, что сильнее – дружба или закон, а также...
 
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