Источник материала: Интерфакс

-"Славкалий", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, продолжает активные стволопроходческие работы на строящемся Нежинском ГОК, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в компании.

"На текущий момент на обоих стволах на проходческих работах удалось пройти интервал тюбинговой крепи с водоносными горизонтами, что составляет практически половину пути до второго калийного горизонта", - говорится в сообщении.

На строительстве второго калийного предприятия в Беларуси впервые в Европе применяется технология механизированной проходки стволов, подчеркнули в компании.

Специально для "Славкалия" на немецком заводе Herrenknecht были изготовлены две стволопроходческие машины SBR, работа которых не требует применения взрывчатки, обеспечивает безопасные условия труда и соответствует высоким экологическим стандартам.

В прошлом месяце SBR успешно прошли участок с непростыми горно-геологическими условиями, отметили в "Славкалии".

"Благодаря конструктивному сотрудничеству и высокому профессионализму специалистов "Славкалия", проектной организации "ГСК-Шахтпроект" и шахтостроительной немецкой компании "Deilmann-Haniel" сегодня удалось достичь высоких темпов проходки стволов", - рассказали представители предприятия.

Следующим этапом работ на объекте станет монтаж тюбинговой колонны из чугунных сегментов для гидроизоляции и обеспечения устойчивого крепления шахтного ствола на весь период эксплуатации. Изготовлением сегментов тюбинговой крепи для "Славкалия" и доставкой готовых изделий на строящийся Нежинский ГОК занято ОАО "Могилевский завод Строммашина".

Началом строительства Нежинского ГОКа на базе Старобинского месторождения калийных солей считается сентябрь 2015 года, когда президент Беларуси Александр Лукашенко и бизнесмен Михаил Гуцериев заложили капсулу в ознаменование начала строительства.

Нежинский ГОК станет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.

Общая стоимость проекта превышает $2 млрд, в том числе более $370 млн в 2018 году. Строительство комбината начато в 2016 году. ГОК должен быть возведен за четыре года. Реализует проект ИООО "Славкалий" (дочка британской компании GCM Global energy plc), входящий в ПФГ "Сафмар"Гуцериева.

Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.

В настоящее время единственным производителем хлоркалия в Беларуси является принадлежащий государству "Беларуськалий".

Беларусь в 2018 году увеличила экспорт калийных удобрений на 2,7% по сравнению с показателем 2017 года - до 6,61 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества). Физический эквивалент экспорта превысил 11 млн тонн. В стоимостном выражении экспорт калийных удобрений возрос на 20,3% - до $2,72 млрд. На долю Беларуси приходится около 25% мирового экспорта хлоркалия.