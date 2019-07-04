Иран подтверждает намерение сократить выполнение обязательств по СВПД, если другие стороны не выполнят свои обещания - посол

Источник материала: Интерфакс

Иран с 7 июля частично сократит выполнение своих обязательств по ядерной сделке по причине невыполнения остальными участниками СВПД своих обещаний, заявил агентству "Интерфакс-Запад" посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси.





"8 мая Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что поскольку европейские участники СВПД (4+1) не выполняли свои обязательства по ядерной сделке, включающие 11 пунктов, то Иран тоже не может выполнять свои обязательства по ядерной программе. Поэтому он приостановил часть своих обязательств по производству и вывозу излишков низкообогащенного урана (3,67%) и тяжелой воды свыше допустимых СВПД объемов (130 тонн)", - сказал Овейси.

"В этой связи был предоставлен (странам 4+1) 60-дневный период в качестве еще одной возможности для выполнения своих обещаний, и Иран предупредил, что в противном случае он возобновит обогащение урана выше 3,67% в объеме более 300 кг и заново приступит к проработке и реализации модернизации работающего на тяжелй воде реактора в Араке. Все это будет осуществляться в соответствии с положениями ядерного соглашения и в рамках предоставленных им прав согласно пунктам 26 и 36 СВПД ", - продолжил посол.

По словам дипломата, Иран ждал почти год, чтобы другие стороны (4+1) выполнили свои обязательства. "Если за это время (до 7 июля - ИФ) 4+1 не выполнят принятые на себя обязательства, в Тегеране тоже, в свою очередь, сократят выполнение еще двух своих обязательств, как было заявлено ранее Ираном. Такой подход в точности соответствует действиям стороны EU3 в плане приверженности СВПД. Иран тоже впредь будет действовать в полном соответствии с уровнем приверженности европейской стороны положениям СВПД. Следует отметить, что другие страны и международные организации, включая европейцев и Международное агентство по атомной энергии, подтвердили, что Исламская Республика Иран придерживается СВПД", - подчеркнул Овейси.

При этом он отметил, что "все действия Исламской Республики Иран в рамках СВПД строго соответствуют пунктам 26 и 36 данного соглашения и международным нормам и правилам". Овейси также заявил, что Иран до этого не нарушил ни одного из положений СВПД, что неоднократно подтверждалось МАГАТЭ.

Посол напомнил, что Иран неоднократно заявлял, что будет привержен выполнению договоренностей в рамках ядерного соглашения, если и другие стороны будут их выполнять. "Но если устанавливаются многосторонние обязательства, нелогично, чтобы одна сторона их выполняла, а другие нет", - сказал он.

Кроме того, Овейси отметил, что в последние месяцы Россия и Китай неоднократно поддерживали позиции Ирана и заявляли, что "в своих торговых действиях с Ираном не будут соблюдать санкции и ограничения, которые установлены со стороны США".

Посол подчеркнул, что многие страны мира, в том числе Россия и Китай, в унисон с Ираном отмечали, что односторонний выход США из сделки является главной причиной эскалации напряженности в регионе Персидского залива.

По словам Овейси, американский разведывательно-оперативный беспилотник, один из крупнейших и наиболее совершенных разведывательно-оперативных беспилотных летательных аппаратов, находящихся на вооружении США, несколько дней назад был сбит иранской ракетой, выпущенной из иранской пусковой установки после проникновения в территориальные воды Ирана и игнорирования радиопредупреждения.

"Иранские власти всегда предупреждали, что на любое вторжение на свою террриторию будут жестко отвечать", - подчеркнул посол.