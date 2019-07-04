Веловечеринка, «гастроли» минских барменов и песок для детей. Как провести выходные в Бресте

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте можно принять участие в веловечеринке, отведать коктейли от заезжих минских барменов или сводить детей на песочную сказку.





Что: Веловечеринка Где: Поселок Мухавец Когда: 6−7 июля

Движение «За Вело-Брест» празднует 10-летие и приглашает друзей, волонтеров, сторонников на веловечеринку. На выбор два варианта праздника. Бюджетный: сбор 6 июля в 12.00 около гипермаркета «Евроопт» (Варшавское шоссе) и велопрогулка по маршруту: Брест — Прибужское Полесье — Брест. Окончание в 18.00.

Второй вариант — то же самое, но с вечеринкой в поселке Мухавец. В программе: интеграция, песни, пляски. Участники скидываются по 20 рублей на шашлык и овощи.

Количество мест ограничено. Регистрация обязательна.





Что: Тусовка в Times Cafe Где: Times Cafe Когда: 6 июля 18.00

В эту субботу в Брест приедут гости из минского бара «Банки-Бутылки» со своими секретными рецептами щавелевых шотов, коктейлей и заряженной энергетикой.

Коктейльное настроение будет задавать живая музыка и Dj-сет.





Что: Песочная сказка для детей Где: Творческий центр МалМала Когда: 6 июля 18.00 — 20.00

Детей приглашают на интерактивную песочную сказку от Елены Чаусовой по мотивам книги «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» Сельмы Лагерлеф. После сказки пройдет тематический мастер-класс по созданию деревянных гусей. Продолжительность встречи — 2 часа и подойдет детям от 5 лет. Каждый участник унесет свою уникальную деревянную поделку. Детский билет обойдется в 12 рублей, взрослый билет — 5 рублей.

Хороших выходных!