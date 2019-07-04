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Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас

05.07.2019 15:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Десять лет женщины по всему миру с интересом смотрели «Санта-Барбару». Зрительниц волновали истории Круза Кастильо и его жены Идэн, Мэйсона и Сиси Кэпвел. За 2137 серий любительницы сериала привыкли к героям и не хотели завершения. Но как сложились жизни актеров после сериала, чем они занимаются сейчас? У нас есть ответы на эти вопросы.  

1. Робин Райт (Келли Кэпвелл)  

Робин получила роль в сериале в 18 лет. Участие в мыльной опере принесло девушке успех, она удостоилась трёх номинаций на Дневную премию «Эмми». После завершения съемок мыльной оперы Робин Райт снялась еще в одной известной картине – «Форест Гамп». Карьера актрисы не прерывалась, девушка каждый год снимается в фильмах. В 2013 Райт удостоилась награды «Золотой глобус» за роль в телесериале «Карточный домик». На данный момент актриса в браке с Климентом Жиро, это ее третий супруг.  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: NBC Television  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/robingwright  

2. Адольфо Ларруе Мартинес (Крузо Кастильо)  

До съемок Санта-Барбары у Мартинеса уже был актерский опыт, он снимался в художественных фильмах и выступал на телевидении. Но именно роль Круза Кастильо принесла актеру мировую славу и популярность, за нее он получил премию Эмми в 1990 году. После успешных съемок в мыльной опере, Мартинес получил роль гангстера в сериале «Главный госпиталь», за которую позже удостоился трёх наград ALMA. После неудачного брака с Мэр Уиннингем, Адольфо женился на Лесли Брайанс. Пара счастлива по сей день и имеет 3 детей.  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/abonemartinez  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/abonemartinez  

3. Марси Уокер (Идэн Кэпвелл)  

Актерскую карьеру Марси начала со съемок в мыльной опере «Все мои дети». За лучшую женскую роль второго плана была номинирована на Дневную премию «Эмми». Однако получив приглашение на съемки «Санта-Барбары», Уокер перестала сниматься в сериале «Все мои дети». После этого она снялась еще в нескольких телефильмах. В 2005 году Марси решила завершить актерскую карьеру и уйти на пенсию. Женщина стала христианским пастором в Оклахоме.  

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Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/marcy_walker_fanspage  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/marcy_walker_fanspage  

4. Лэйн Дэвис (Мэйсон Кэпвелл)  

Роль в «Санта-Барбаре» Лэйн получил в 1984 году. Актер хорошо справился с образом ироничного и сложного героя. Через пять лет Дэвис решил оставить съемки и отправился в Европу путешествовать, начал записывать музыкальный альбом, организовал два театра. Актер продолжает появляться на телевидении и сниматься в фильмах, но большое количество времени отдает игре в театре. Лэйн – фанат Шекспира, поэтому много сил отдает популяризации автора.  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/santa_barbara_fans  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/santa_barbara_fans  

5. Нэнси Ли Гран (Джулия Уэйнрайт-Кэпвелл)  

До получения роли в «Санта-Барбаре» Нэнси снималась в вечерних сериалах. За игру в мыльной опере актриса получила премию «Эмми» в 1898 году. Позже Нэнси завоевала еще одну роль адвоката в сериале «Главный госпиталь». Кроме актерства женщина пробовала себя в роли телеведущей ток-шоу. Сейчас Гран занимается благотворительностью и политикой.  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/santa_barbara_fans  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/nancyleegrahn  

6. Тодд МакКи (Тэд Кэпвелл)  

После съемок «Санта-Барбары» Тодд оставил актерство и решил стать финансовым консультантом. За полученный гонорар от роли в сериале мужчина приобрел три особняка. Тодд ни разу не был женат и не имеет детей.  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/santa_barbara_fans  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/santabarbara8493  

7. Джудит МакКоннелл (София Кэпвелл)  

В 1965 победила в конкурсе красоты «Мисс Пенсильвания». Карьеру начала на телевидении. До съемок в мыльной опере «Санта-Барбара» появилась в телесериале «Главный госпиталь». Джудит, став популярной, сыграла множество ролей, а также снималась в рекламе. Женщина никогда не была замужем. Актерскую карьеру не завершила, в 2019 году сыграла в сериале «Мне очень жаль».  

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Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/santa_barbara_fans  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/patchandkayla  

8. Леонардо Ди Каприо (Мэйсон Кэпвелл)  

Роль в сериале «Санта-Барбара» – одна из самых ранних работ актера, тогда Леонардо был ещё ребенком. В детстве Ди Каприо снялся в 30 рекламных роликах и нескольких сериалах. Сейчас Леонардо продолжает играть в фильмах и сериалах, является одним из самых популярных актеров в мире.  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/d1caprioo  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/leonardodicaprio  

9. Джед Аллан (СиСи Кэпвелл)  

Актер известен по ролям в сериалах. Харизма и внешность позволяли ему покорять сердца многих зрительниц. До съемок в «Санта-Барбаре» Джед уже имел большой актерский опыт, кроме того, он окончил факультет актерского искусства. Карьеру завершил в 2012 году. После этого много путешествовал. Умер в 84 года, в 2019.  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/santa_barbara_fans  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/abonemartinez  

10. Николас Костер (Лайонелл Локридж)  

Впервые снялся в мыльной опере «Молодой доктор Мэлоун». В «Санта-Барбаре» сыграл одну из главных ролей и стал очень популярен. Актер был три раза женат и имеет троих детей. Его последняя работа – роль в сериале «Молодой папа», который вышел в 2016 году.  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/santa_barbara_fans  

Посмотрите, как они изменились. Актеры сериала «Санта-Барбара» тогда и сейчас
Фото: instagram.com/outtakesinterviews  

Люди в материале: Робин Райт, Адольфо Ларруе, Марси Уокер, Лэйн Дэвис, Нэнси Ли Гран, Тодд МакКи, Джудит МакКоннелл, Леонардо Ди Каприо, Джед Аллан, Николас Костер
 
 
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Десять лет женщины по всему миру с интересом смотрели «Санта-Барбару». Зрительниц волновали истории Круза Кастильо и его жены Идэн, Мэйсона и Сиси Кэпвел. За 2137...
 
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