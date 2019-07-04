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Итальянского мафиози задержали в Боливии

05.07.2019 15:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Боливии.В Боливии задержали самого разыскиваемого в мире наркоторговца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итальянского мафиози Паоло Люмия взяли под стражу в городе Кочабамба, где он проживал после переезда из Бразилии.

Итальянского мафиози задержали в Боливии

Долгое время злоумышленнику удавалось скрываться от правоохранителей с помощью поддельных документов. Теперь его готовят к экстрадиции на родину. Там ему грозит 16 лет тюрьмы.

Люди в материале: Паоло Люмия
 
 
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Новости Боливии.В Боливии задержали самого разыскиваемого в мире наркоторговца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итальянского мафиози Паоло Люмия...
 
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