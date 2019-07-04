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Ремонт трех путепроводов МКАД начнется с 5 июля

05.07.2019 15:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ремонт трех путепроводов МКАД начнется с 5 июля
БЕЛТА

С вечера 5 июля начнут перекрывать движение для ремонта трех путепроводов МКАД, сообщил директор ГП "Гордорстрой" Александр ЯРОШИК.

Ремонт трех путепроводов МКАД начнется с 5 июля Любые дОроги дорОги. Когда залатают все ямы?

"Сегодня вечером начнется ремонт на 3-м и 11-м км внешнего кольца и на 25-м км внутреннего кольца. Работы планируется завершить в ноябре этого года", - отметил Александр Ярошик.

"Гордорстрой" выполнит демонтаж балок пролетного строения, разборку монолитных бетонных участков, разборку старого асфальтобетона, а затем и монтаж новых конструкций.

По словам директора предприятия, движение на ремонтируемых путепроводах будет организовано по "зеркальным" участкам кольцевой, будет создано по 2 широкие полосы в каждом направлении движения. Это позволит улучшить пропускную способность МКАД по сравнению с тем, что было при ремонте на 3-м км внутреннего кольца и на 25-м км внешнего - в тот раз для машин выделили по полторы полосы.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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По словам директора предприятия, движение на ремонтируемых путепроводах будет организовано по "зеркальным" участкам кольцевой, будет создано по 2 широкие полосы в...
 
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