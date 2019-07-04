Правительство определило, чем будет заниматься во втором полугодии

Источник материала: Ежедневник



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Совмин определил план своей работы на второе полугодие 2019 года.

На заседаниях правительства, в частности, планируется рассмотреть итоги работы экономики страны за первое полугодие, а также за январь-сентябрь 2019 года.



Также будут вынесены вопросы о проектах прогноза социально-экономического развития Беларуси, Основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси и основных параметрах республиканского бюджета на 2020 год.



Кроме того, планируется обсудить выполнение поручений президента по ремонту автодорог, а также по повышению эффективности работы организаций цементной и стекольной промышленности, обеспечению их устойчивого финансово-экономического положения, снижению себестоимости выпускаемой продукции и наращиванию ее экспорта.



Будет обсуждено также проведение в октябре 2019 года переписи населения, модернизация и развитие организаций нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, состоянии и экономической эффективности арендуемых рыболовных угодий по результатам их комплексной инвентаризации.



Также во втором полугодии участники рассмотрят проект концепции Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 – 2025 годы и проект Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2035 года



Кроме того, планируется рассмотреть ход выполнения поручений главы государства и правительства по повышению эффективности работы лесного хозяйства.