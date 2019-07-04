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Правительство определило, чем будет заниматься во втором полугодии
05.07.2019 15:45 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sb.by
Совмин определил план своей работы на второе полугодие 2019 года.
На заседаниях правительства, в частности, планируется рассмотреть итоги работы экономики страны за первое полугодие, а также за январь-сентябрь 2019 года.
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Совмин определил план своей работы на второе полугодие 2019 года.
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