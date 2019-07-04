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Заработок на охоте. В Беларуси в 2,5 раза увеличили выплаты за отловленного дикого кабана

05.07.2019 15:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси увеличили размер выплат охотникам за добытого дикого кабана — с двух до пяти базовых величин за каждое животное. Изменения предусмотрены постановлением Совмина 2 июля 2019 года № 450, сообщают в Минлесхозе.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Власти рассчитывают, что повышение выплат поможет не допустить распространения в Беларуси африканской чумы свиней и других опасных болезней животных.

Так, охотникам, добывшим дикого кабана (независимо от его пола и возраста) с момента официального опубликования постановления пользователь охотничьих угодий будет обязан выплачивать 5 базовых величин (127,5 рубля). До изменений сумма выплат составляла 2 базовые величины (51 рубль). «Это негативно сказывалось на темпах изъятия дикого кабана», — отмечают в Минлесхозе.

При этом пользователь охотничьих угодий будет оставлять себе 2 базовые величины, которые предусмотрены компенсационными выплатами, за каждое добытое животное.

Ранее в Беларуси снизили минимальные цены на охоту на зубров. В частности, для белорусов минимальную предельную стоимость разрешений на добычу зубра — сеголеток (молодняка текущего года) снизили до 800 рублей. До изменений эта сумма составляла 1000 рублей. Разрешение на добычу молодняка от одного до двух лет будет стоить как минимум 2500 рублей (ранее — 3000 рублей).

 
 
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В Беларуси увеличили размер выплат охотникам за добытого дикого кабана - с двух до пяти базовых величин за каждое животное.
 
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