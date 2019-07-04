В столице начинают возвращать левые повороты, которые закрыли перед Европейскими играми

Источник материала: Tut.by

В Минске начали убирать дорожную разметку, которую наносили к Европейским играм, и постепенно возвращают левые повороты, сообщает столичная ГАИ.



Фото: Юлия Альгерчик

В пятницу, 5 июля, ГАИ открыла левый поворот на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Щорса. Сейчас прорабатываюся мероприятия по открытию левых поворотов, которые были закрыты на период проведения II Европейских игр, по проспекту Победителей (за исключением пересечения проспекта с улицей Гвардейской).

В ГАИ также сообщили, что уже запланированы мероприятия по демаркировке дополнительной разметки «Minsk 2019» на проспекте Дзержинского и улице Немига.

Напомним, временное ограничение для всех видов транспорта, кроме транспорта, аккредитованного фондом «Дирекция II Европейских игр 2019 года», с 17 июня было введено по улице Городской Вал, на участке от улицы Немиги до проспекта Независимости. Также перед началом II Европейских игр на некоторых столичных улицах изменили организацию движения: одну полосу выделили для транспорта, который будет обслуживать спортивное мероприятие, а на нескольких перекрестках проспектов Дзержинского и Победителей закрыли левые повороты.