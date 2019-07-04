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Российскую журналистку внесли в список террористов

05.07.2019 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, в отношении которой было возбуждено уголовное дело об "оправдании терроризма", внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом Прокопьева сообщила на своей странице в Фейсбуке.



По словам журналистки, все её банковские счета заблокированы, она осталась без денег. Блокировку счетов она связала с тем, что в дело вступил новый следователь. Прокопьева предположила, что скоро ей предъявят официальное обвинение. Ранее сообщалось, что следствие по делу Прокопьевой продлили до 5 сентября.

Уголовное дело в отношении журналистки Светланы Прокопьевой было возбуждено в связи с её выступлением в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове". Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области. Прокопьева отметила, что государство "само воспитало" поколение граждан, которые борются с ним.

Текст выступления Прокопьевой был перепечатан ​изданием "Псковская лента новостей". В нём Роскомнадзор усмотрел признаки оправдания терроризма. В редакции был проведён обыск, а само издание оштрафовали на 200 тысяч рублей. Также на 150 тысяч рублей была оштрафована редакция "Эха Москвы в Пскове".


Светлана Прокопьева внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. В её поддержку выступили журналисты, международные правозащитные организации, политики и общественные деятели.

 
Теги: Новости
 
 
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Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, в отношении которой было возбуждено уголовное дело об "оправдании терроризма", внесли в перечень экстремистов и...
 
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