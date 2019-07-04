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Амстердам отказался принимать "Евровидение-2020"

05.07.2019 15:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Амстердам не будет принимать "Евровидение" в 2020 году. Об этом заявила в пятницу в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.

По ее словам, концертный зал Ziggo Dome, который предполагался в качестве места проведения мероприятия, оказался недоступен в запланированный период. "Это связано с бронированиями, которые, как выяснилось при тщательном изучении, невозможно перенести", - подчеркнула градоначальница.

Город, добавила Халсема, пытался найти другое место для "Евровидения", однако и эти попытки не увенчались успехом.


"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. Города Гаага и Бреда ранее также заявили о том, что не намерены принимать мероприятие. 

С учетом этого в борьбе за проведение конкурса остается пять городов - Роттердам, Утрехт, Хертогенбос, Арнем и Маастрихт. Решение должно быть принято в августе.

 
 
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Амстердам не будет принимать "Евровидение" в 2020 году. Об этом заявила в пятницу в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
 
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