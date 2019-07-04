Oops! Иностранцев шокировали белорусские туалеты

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Предприниматель с 25-летним опытом в программе На ПРИМУСЕ обратил внимание на парадоксальную вещь: туристы к нам едут, а придорожный сервис лучше не становится. По мнению бизнесмена, это системный вопрос.





— Я видел, когда иностранцы остановились на трассе и пошли в наши туалеты, где еще дырки, — поделился Александр Малашко, заметив, что, несмотря на это, туалеты были обложены плиткой.





Предприниматель привел еще один пример, когда приехал в один из малых городов и обнаружил, что кафе в центре не работает, потому что закрывается на обед.





— Сделали безвиз 30 дней — хорошо, но сервиса нет, — рассуждает Александр Малашко и обращает внимание, что в Беларуси для того, чтобы туристы заселялись в гостиницы, борются с апартаментами, хотя на самом деле очень многие предпочитают последние.





Бизнесмен отметил, что многие россияне готовы приезжать в наши санатории лечиться.





— Им нравится медицинское обслуживание, а сервис бытовой — питание, проживание — их раздражают. Один мой знакомый обеспечивает проживание рядом с санаторием. У него был проект — построить домики возле санатория, чтобы на процедуры ходили туда, а жили у него, — рассказал Александр Малашко.



