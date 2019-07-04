По данным следствия, трое жителей Дзержинского района (26-летний мужчина, 20-летняя девушка и 16-летний юноша) под предлогом необходимости погашения выдуманного долга угрожали убийством 29-летнему односельчанину.





Ночью на автомобиле они приехали к дому потерпевшего, принудили залезть в багажник и вывезли в лес. Угрожая физической расправой, дали мужчине лопату и заставили выкопать яму. Потом засыпали его песком и требовали передать им 600 долларов США. Получив согласие, обратно привезли в багажнике домой в деревню.









Фото: проверка показаний обвиняемого на месте



