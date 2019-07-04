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Почем секс для народов?

05.07.2019 14:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь и страны Балтии не попали в исследование «Цена проституции во всем мире в 2019г.». Зато наши соседи - Польша, Россия и Украина - в нем есть.
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По данным Havocscope, мировая индустрия проституции зарабатывает $186 млрд в год. Но где заработки выше? Портал pasionprepagos.com проанализировал тысячи профилей женщин-работниц секс-бизнеса на 200 веб-сайтах, охватывающих 55 стран.

В результате исследования на карты нанесены данные, которые стали не «стандартными», а являются приблизительным средним значением цен, опубликованным в 2019г. многими представительницами сферы эскорт-услуг в интернете.

При этом составители карт пояснили, что рассматривали не проституцию в целом, а изучали данные о независимых эскорт-услугах либо законно работающих фирмах. Т.е. на карты наносились не те цены, по которым предлагаются услуги на улицах поздно вечером или в знаменитых кварталах красных фонарей. 

Авторы исследования признали, что опубликованные ими тарифы несколько выше, чем те, которые можно найти в изучаемых странах, если хорошо постараться.


Справка «БелГазеты». Эскорт-услуги (от фр. «сопровождение») - современная завуалированная форма проституции, заключающаяся в предоставлении клиенту выбранной им девушки для оказания услуг на время отдыха, деловой поездки и др. 

Традиция оказания эскорт-услуг в их современном понимании восходит к глубокой древности. В Древней Греции «подательницы радости» или т.н. гетеры восхвалялись в творениях античной литературы. Им отводилась невероятно значимая роль в жизни общества. Пользуясь всеобщим уважением, они зачастую становились вершительницами судеб. 

В русский обиход слово «эскорт» попало из французского языка и имело на тот момент исключительно военное значение. Сто лет назад эскорт как сопровождение одного человека другим в обществе вошло и в обыденный лексикон. Именно тогда впервые появилось обозначение эскорт-услуг, которые заключались в сопровождении влиятельных людей на банкеты красивыми, образованными девушками с прекрасными манерами. 

В зависимости от содержания и перечня предоставленных вариантов для отдыха эскорт-услуги можно разделить на несколько типов, но самый распространенный включает в себя подавляющее большинство выполняемых заказов. 

Принцип его осуществления чрезвычайно прост: через интернет или непосредственно в агентстве ведутся переговоры о продолжительности и содержании встречи с эскортом, производится оплата. Клиент приятно отдыхает в обществе понравившейся ему женщины. Подобные заказы составляют более 90% рынка. Это простой и ни к чему не обязывающий способ расслабиться и пообщаться с интересным и веселым собеседником. 

Основными потребителями такого типа эскорт-услуг становятся одинокие руководители, предприниматели, у которых нет времени на построение серьезных взаимоотношений. Эскорт-услуги являются распространенными и популярными во многих странах. В СНГ эскорт-услуги, как правило, приобретают сугубо сексуальный окрас.

Чтобы упростить визуализацию, все цены были переведены в доллары США и отражают только затраты на один час обслуживания без учета транспортных расходов или дополнительных услуг.

Согласно опубликованным картам, в соседствующей с Беларусью Польше час эскорт-услуг стоит $320, в России - $200, в Украине - $150.

Самое дорогое сопровождение в Европе - в Германии и Великобритании. Там секс-тарифы достигают $350. Самое дешевое времяпровождение с женщиной на континенте предлагается в Румынии, где час стоит $125.

Самые дешевые эскорт-услуги в мире, по данным составителей карт, можно найти в Колумбии. Там этот сервис стоит $50.


Справка «БелГазеты». В Беларуси стоимость доступных широкой публике эскорт-услуг начинается от $100 в час. В Минске есть небольшие агентства, которые не особо афишируют свою деятельность, однако известны тем, что готовы оказать содействие в знакомствах «для сопровождения». 

На сайте одного из таких агентств имеется информация для желающих подработать: 

«Мы заинтересованы в девушках и молодых людях разных типажей. Совсем не обязательно обладать внешностью модели. Работа в эскорте обязывает вас требовательно относиться к своей внешности, ухаживать за кожей, следить за фигурой. Это ведь приятно - выглядеть прекрасно и ловить восхищенные взгляды окружающих. Важно следить за последними тенденциями моды. При отборе мы смотрим не только на внешность, но и на многие другие параметры. Чтобы сотрудничать с нами, нужно быть не просто красивым, но еще и умным, образованным, обаятельным человеком, который обладает шармом, вкусом и хорошими манерами». 

А для желающих провести время с «девушками и молодыми людьми разных типажей» сообщается следующее: 

«Самые роскошные парни и девушки модельной внешности составят Вам компанию и сопроводят Вас на любое мероприятие. Эскорт предлагает лучших девушек и парней Минска, которые смогут предложить Вам различные развлечения: неотразимое сопровождение в ресторане или на вечеринке, незабываемый отдых в ночном клубе, свою компанию в любом досуге и многие другие варианты! Расценки на эскорт услуги моделей нашего агентства варьируются в зависимости от выбранной Вами модели, индивидуальных особенностей услуги, а также иных обстоятельств». 

Также надо отметить, что занятие проституцией в Беларуси влечет наложение штрафа в размере от 6 до 20 базовых величин (1 б.в. = BYN25,5) или административный арест. То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение, - влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 б.в. или административный арест.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь и страны Балтии не попали в исследование «Цена проституции во всем мире в 2019г.». Зато наши соседи - Польша, Россия и Украина - в нем есть.
 
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