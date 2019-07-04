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Во Владивостоке задержан один из главарей гомельской «банды Морозова»

05.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пятнадцать лет в бегах. В России задержали одного из лидеров гомельской «банды Морозова» – Сергея Дербенева. Следствие установило, что участники группировки совершили более 100 преступлений, в том числе более 20 убийств, передает «МИР 24».

«По имеющейся в ГУБОП информации, Дербенев причастен к совершению ряда убийств на территории Гомельской области. И мы надеемся, что его задержание будет способствовать раскрытию данных преступлений и изобличению виновных лиц. Задержание Дербенева стало возможным благодаря тесному взаимодействию с коллегами из Российской Федерации. Дербенев задержан, помещен в ИВС для осуществления процедуры экстрадиции в Республику Беларусь», – указал начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь Алексей Аксенов.

Так называемая «банда Морозова» действовала на территории Гомельской области Беларуси в конце девяностых начале двухтысячных. Лидеры «морозовцев» были приговорены к высшей мере наказания. Сейчас на свободе остаются еще двое членов банды.

Сергей Дербенев работал охранником на одном из предприятий Владивостока. При задержании он предъявил паспорт на чужое имя. Предполагается, что документ подлинный. 

Ранее сообщалось, что в Крыму, Москве, Кирове и Чите были задержаны предполагаемый лидер и пятеро участников организованной преступной группы из 90-х. 



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Сергей Дербенев работал охранником на одном из предприятий Владивостока. При задержании он предъявил паспорт на чужое имя.
 
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