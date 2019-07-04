|
В Пинске пройдет международный фестиваль «Фанфара Полесья»
05.07.2019 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 13 и 14 июля 2019 года в рамках мероприятий «Пинск – культурная столица 2019» и празднования Дня освобождения города Пинска от немецко-фашистских захватчиков пройдет международный фестиваль духовых оркестров «Фанфара Полесья».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
13 и 14 июля 2019 года в рамках мероприятий «Пинск – культурная столица 2019» и празднования Дня освобождения города Пинска от немецко-фашистских захватчиков...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)