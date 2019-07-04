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На Кургане Дружбы состоится юбилейная 60-я встреча ветеранов войны и жителей приграничных регионов

05.07.2019 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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На Кургане Дружбы состоится юбилейная 60-я встреча ветеранов войны и жителей приграничных регионов

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые жители и гости района!
Сердечно поздравляем вас с 60-летием встреч ветеранов, молодёжи, жителей приграничных регионов на Кургане Дружбы!

На Кургане Дружбы состоится юбилейная 60-я встреча ветеранов войны и жителей приграничных регионов

Воздвигнутый в 1959 году на стыке Беларуси, России и Латвии, этот уникальный памятник партизанскому братству стал символом единения народов в борьбе за мир и свободу.
В суровые годы Великой Отечественной войны приграничные районы в числе первых ощутили на себе беспощадный натиск фашистских агрессоров. Гитлеровцы превращали в руины населенные пункты, разрушали народное хозяйство, уничтожали всё живое на этой многострадальной земле. В отпор врагу на оккупированных территориях развернулось масштабное движение сопротивления, превратившееся в настоящую интернациональную партизанскую войну. В Братском Партизанском крае плечом к плечу сражались белорусы, русские, латыши и люди других национальностей. Организованно и мощно действовали партизанские бригады трех республик, нанёсшие врагу невосполнимый урон.
В память об этой самоотверженной и мужественной совместной борьбе бывшие мстители воздвигли Курган Дружбы, ставший неизменным местом встречи ветеранов и уже нескольких молодых поколений.
Люди приходят сюда по зову сердца, и никакие веяния времени и политические мотивы не способны повлиять на глубину и искренность этого единения. С каждым годом встречи становятся всё более содержательными и притягательными, обретают новый формат и патриотическое звучание. Молодёжь продолжает лучшие традиции – принято решение включить в программу кургановских встреч мероприятия молодёжного лагеря «Бе-Lа-Русь».
Курган Дружбы – это свидетельство нашего стремления жить в мирном и дружелюбном государстве, открытом для всестороннего сотрудничества. Тесные связи с народами-соседями, скрепленные кровью в годы войны, продолжаются в экономическом, социальном и культурном взаимодействии. В 60-й раз встречаясь с друзьями на Кургане Дружбы, мы вновь подтверждаем свою приверженность этому созидательному курсу.
Сердечно благодарим всех, кто отстоял мир на нашей земле, способствует сохранению памяти и воспитанию патриотизма, укрепляет традиции братства и добрососедства.
Крепкого всем здоровья, благополучия, мира и добра!

РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ.

 
 
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> Дорогие ветераны Великой Отечественной войны! Уважаемые жители и гости района! Сердечно поздравляем вас с 60-летием встреч ветеранов, молодёжи, жителей...
 
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