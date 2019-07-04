Под вниманием Кировского РОЧС — заготовка грубых кормов

Источник материала: Кировец





Продолжается одна из основных сельскохозяйственных кампаний — заготовка грубых кормов. Как подчеркивает начальник Кировского РОЧС Сергей Соболь, ежегодная практика показывает, что не все руководители и должностные лица сельхозпредприятий выполняют возложенные на них законодательством обязанности по обеспечению пожарной безопасности, как следствие – халатность и попустительское отношение к выполнению поставленных задач, неисполнение своевременно выявленных нарушений приводят к пожарам и многомиллионным убыткам.

Так за 2018 г. на объектах агропромышленного комплекса республики (далее — объекты АПК) произошло 155 пожаров, от которых погиб 1 человек, погибло 175 голов скота, уничтожено 3493 тонны грубых кормов, повреждено (уничтожено) 56 единиц сельскохозяйственной техники.

В 2018 году 33,5% (52 пожара) от общего числа пожаров на сельскохозяйственных объектах произошли в местах хранения грубых кормов. В сравнении с 2017 годом количество таких пожаров увеличилось на 67,3% (с 35 до 52).

Как показывает практика, 92,6% от общего числа пожаров на объектах АПК произошло по причинам, связанным с так называемым «человеческим фактором».

Условиями, способствующими возникновению пожаров в местах хранения грубых кормов, являются: неограниченный доступ посторонних лиц к местам хранения грубых кормов; позднее обнаружение пожара, и как следствие этого несвоевременное принятие мер по тушению; отсутствие противопожарных разрывов, защитных минерализованных полос.

Основными условиями, способствующими возникновению указанных пожаров, являются: отсутствие ежедневного контроля со стороны должностных лиц за соблюдением правил эксплуатации оборудования и выполнением технологических регламентов, беспечность, а также в ряде случаев низкая подготовленность работников сельского хозяйства в области пожарной безопасности.

Только с начало текущего года в Могилевской области на объектах АПК произошло 4 пожара, один из которых в местах хранения грубых кормов.

Пример: 4 апреля произошел пожар сенажной ямы ОАО СГЦ «Вихра» Мстиславского района. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности на территории фермы.

Руководители сельскохозяйственных объектов помните! Недопущение пожаров в период заготовки и складирования грубых кормов, обеспечение их сохранности на протяжении осеннее-зимнего периода – одна из важнейших составляющих создания кормовой базы.