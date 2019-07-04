Чтобы уборка урожая была безопасной — советы от Кировского РОЧС

Источник материала: Кировец





Ежегодно в местах уборки, переработки и хранении урожая в республике происходит свыше 25 пожаров, в основном на зерноуборочных комбайнах и другой задействованной сельхозтехнике (до 30% от общего количества), зерносушильных комплексах (до 50%), зерноскладах и зерновых на корню (до 20%). На это обращает внимание старший инспектор ГПиВО Кировского РОЧС Александр Журавский.

Основными условиями, способствующими возникновению данных пожаров, явились; отсутствие требуемого противопожарного режима, недостаточный контроль со стороны ответственных должностных лиц, а также в ряде случаев недостаточная подготовленность работников в вопросах пожарной безопасности.

В последние годы в период уборочной компании прогрессирующе увеличивается количество пожаров на сельскохозяйственной технике. За последние три года их число возросло более чем на треть (с 17 в 2015, до 29 в 2018).

В текущем году уже произошел пожар на сельскохозяйственной технике.

Так 30 июня в поле при проведении сельскохозяйственных работ возле д.Красное Белыничского района Могилевской области произошло загорание зерноуборочного комбайна КЗС-1624-1 «Полесье GS16» (2008 г.в.) принадлежащего ОАО «Белыничский райагропромтехснаб». В результате загорания повреждены бункер, моторный отсек, кабина и колеса комбайна.







Основными причинами пожаров на сельскохозяйственной технике является нарушение правил эксплуатации:

воспламенение горючих веществ: масла, топлива, соломенных масс на коллекторе двигателя, на трущихся деталях и узлах агрегатов комбайнов и автотракторной техники;

короткое замыкание, неисправность, электрических сетей и электрооборудования, возникшая, как правило, из-за несвоевременного технического обслуживания узлов и деталей;

механические разрушения деталей и агрегатов;

отсутствие либо неисправность искрогасителей.





В случае возникновения возгорания на комбайне (зерноуборочной технике) необходимо: подать сигнал (звуковой и световой) водителю пожарной или приспособленной для целей пожаротушения техники; приступить к тушению пожара средствами пожаротушения; вывести агрегат из хлебного массива; принять меры к ограничению распространения огня по хлебному массиву (зону горения необходимо опахать), вызвать МЧС по тел. «101» или «112».