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Новые ставки утильсбора на автомобили утверждены в Беларуси

05.07.2019 16:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Новые ставки утильсбора на автомобили утверждены в Беларуси
Фото из открытых источников

Новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства утверждены в Беларуси. Соответствующее постановление Совета Министров от 1 июля 2019 года №437 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Новые ставки утильсбора на автомобили утверждены в Беларуси Кто не платит утильсбор за автомобиль?

Ставка утильсбора на ввозимые физлицами авто для личного пользования составит Br544,5 (для авто не старше 3 лет), Br816,7 - для авто старше 3 лет. Такие же ставки действуют для авто с электродвигателями.

Утилизационный сбор для грузовых автомобилей в зависимости от массы и даты выпуска утвержден в размере от Br4 083,7 до Br96 376,5, на автобусы и другую пассажирскую технику - от Br4 900,5 до Br42 471.

На самосвалы, предназначенные для работы в условиях бездорожья, утильсбор составляет от Br111 078 до Br326 700 в зависимости от массы и возраста техники.

Ставка на прицепы и полуприцепы составит Br38 640.Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Ставка утильсбора на ввозимые физлицами авто для личного пользования составит Br544,5 (для авто не старше 3 лет), Br816,7 - для авто старше 3 лет.
 
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