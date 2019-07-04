В Беларуси создадут институт искусственного интеллект. Инвестируют $1 млрд

Источник материала: KYKY

В бларуском индустриальном парке «Великий камень» создадут Институт искусственного интеллекта. Этой площадкой наша страна планирует привлекать из других стран, сообщает издание Office Life.

Меморандум о создании института подписали китайская Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование» и Объединенный институт проблем информатики НАН. Для начала в проект планируют вложить один миллиард долларов.

Заместитель председателя президиума НАН Сергей Чижик подчеркнул, что в Беларуси с технологиями все неплохо. Так, Объединенный институт проблем информатики развит в области машинного зрения, анализа медицинских изображений, беспилотных технологий. Но слаб в переводе результатов научных разработок в производство. Новый проект ускорит этот процесс.