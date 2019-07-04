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В Беларуси создадут институт искусственного интеллект. Инвестируют $1 млрд

05.07.2019 16:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В бларуском индустриальном парке «Великий камень» создадут Институт искусственного интеллекта. Этой площадкой наша страна планирует привлекать из других стран, сообщает издание Office Life. 

Меморандум о создании института подписали китайская Международная технологическая компания «Интеллектуальное оборудование» и Объединенный институт проблем информатики НАН. Для начала в проект планируют вложить один миллиард долларов.

Заместитель председателя президиума НАН Сергей Чижик подчеркнул, что в Беларуси с технологиями все неплохо. Так, Объединенный институт проблем информатики развит в области машинного зрения, анализа медицинских изображений, беспилотных технологий. Но слаб в переводе результатов научных разработок в производство. Новый проект ускорит этот процесс.

Читайте по теме: «Аналогов нашему методу нет в мире». Кто занимается искусственным интеллектом в Беларуси

 
 
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В бларуском индустриальном парке «Великий камень» создадут Институт искусственного интеллекта. Этой площадкой наша страна планирует привлекать из других стран,...
 
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