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ОНТ «присвоил» песню беларуского поэта Некляева другому человеку
Источник материала: KYKY>
Канал ОНТ выпустил репортаж, в котором «присвоил» песню беларуского поэта Владимира Некляева другому человеку. Это
ОНТ показывал запись гала-концерта «Нашы песні – наша жыцце», посвященного Дню Независимости. На экран вывели авторов песни «Родны мой горад», слова к которой написал Некляев. Но, по версии сотрудников канала, авторство принадлежит именно композитору Василию Раинчику,
Фото обложки: naviny.by.
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Канал ОНТ выпустил репортаж, в котором «присвоил» песню беларуского поэта Владимира Некляева другому человеку. Это заметил пользователь Вадим Минчук в Facebook. ОНТ...
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