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ОНТ «присвоил» песню беларуского поэта Некляева другому человеку

05.07.2019 16:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Канал ОНТ выпустил репортаж, в котором «присвоил» песню беларуского поэта Владимира Некляева другому человеку. Это заметил пользователь Вадим Минчук в Facebook.

ОНТ показывал запись гала-концерта «Нашы песні – наша жыцце», посвященного Дню Независимости. На экран вывели авторов песни «Родны мой горад», слова к которой написал Некляев. Но, по версии сотрудников канала, авторство принадлежит именно композитору Василию Раинчику, добавляет TUT.by. Вот, как это выглядит:

Фото обложки: naviny.by.

 
 
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Канал ОНТ выпустил репортаж, в котором «присвоил» песню беларуского поэта Владимира Некляева другому человеку. Это заметил пользователь Вадим Минчук в Facebook. ОНТ...
 
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