Белорусский тренер Андрей Скабелка стал дедушкой

Источник материала: Tut.by

Белорусский тренер и бывший хоккеист сборной Беларуси Андрей Скабелка стал дедушкой в возрасте 48 лет.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает сайт ФХБ, у Скабелки родилась внучка.

В этом сезоне белорусский специалист возглавлял сборную Казахстана и нур-султанский «Барыс». Он дошел со своим клубом до второго раунда плей-офф, а также вывел национальную команду в топ-дивизион с первого места в группе.

SPORT.TUT.BY поздравляет Андрея Владимировича с пополнением в семье.