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Белорусский тренер Андрей Скабелка стал дедушкой

05.07.2019 16:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский тренер и бывший хоккеист сборной Беларуси Андрей Скабелка стал дедушкой в возрасте 48 лет.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщает сайт ФХБ, у Скабелки родилась внучка.

В этом сезоне белорусский специалист возглавлял сборную Казахстана и нур-султанский «Барыс». Он дошел со своим клубом до второго раунда плей-офф, а также вывел национальную команду в топ-дивизион с первого места в группе.

SPORT.TUT.BY поздравляет Андрея Владимировича с пополнением в семье.

 
 
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Белорусский тренер и бывший хоккеист сборной Беларуси Андрей Скабелка стал дедушкой в возрасте 48 лет.
 
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