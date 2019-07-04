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Белорусский тренер Андрей Скабелка стал дедушкой
Источник материала: Tut.by
Белорусский тренер и бывший хоккеист сборной Беларуси Андрей Скабелка стал дедушкой в возрасте 48 лет.
Как
В этом сезоне белорусский специалист возглавлял сборную Казахстана и нур-султанский «Барыс». Он дошел со своим клубом до второго раунда плей-офф, а также вывел национальную команду в топ-дивизион с первого места в группе.
SPORT.TUT.BY поздравляет Андрея Владимировича с пополнением в семье.
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Белорусский тренер и бывший хоккеист сборной Беларуси Андрей Скабелка стал дедушкой в возрасте 48 лет.
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