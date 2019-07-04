В Волковысском РОВД подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первое полугодие

Источник материала: Новости Волковыска

5 июля в зале заседаний Волковысского РОВД состоялось оперативное совещание, на котором подведели итоги оперативно-служебной деятельности Волковысского РОВД за 1 полугодие 2019 года.

Начальник УВД Вадим Синявский определил основные аспекты деятельности сотрудников милиции, а именно отношения с население, рассмотрение обращений и заявлений граждан, состояние регистрационно-учетной и дисциплины личного состава в целом.





На совещании начальником УВД были определены приоритетные направления и поставлены задачи, по которым во втором полугодии 2019 года будет работать Волковысский райотдел.





В рамках мероприятия состоялось награждение лучших сотрудников Волковысского РОВД, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.

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