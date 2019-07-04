Беларусь предложила китайцам создать в «Великом камне» субпарк провинции Шэньси

Источник материала: Ежедневник



фото: economy.gov.by

Соответствующие переговоры провела замминистра экономики Елена Перминова с вице-губернатором провинции Шэньси Чжао Ганом. Также рассматривается возможность открытия представительства провинции в Беларуси.

Провинция Шэньси расположена практически в центре Китая. Через провинцию проходит маршрут Экономического пояса Шелкового пути, соединяющий Азию с Европой.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы учреждения на территории Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» субпарка провинции Шэньси, совместной работы по привлечению новых резидентов, сообщили в пресс-службе Минэкономики.

В рамках углубления межрегионального сотрудничества, налаживания экономических, культурных, туристических связей, китайской стороне предложено рассмотреть возможность открытия представительства провинции в Беларуси.

Накануне делегация провинции Шэньси, в т.ч. 16 крупнейших компаний провинции, приняла участие в Форуме по региональному сотрудничеству и развитию в рамках инициативы «Пояс и Путь» «Открытый парк «Великий камень» ‒ пример глобальных возможностей».