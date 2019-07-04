Интересные факты о всем знакомом празднике «Купалье»

Источник материала: Новости Хотимска

1. В обиходной речи жителей различных регионов Беларуси можно услышать более 15 названий этого праздника. Наиболее распространённые из них: Купалье, Купалле, Купалинка, Иван Купала, Иванов день, Крес (от древнерусского «Кресъ»), Иван Травник, Колосок, Ярилин день, Ярилино гулянье, Свята Сонца і Кахання, Іван Вядзьмацкі, Іван Калдунскі.

2. Празднество в первую очередь было связано с культом солнца. Слово «купало» означало горячее, ярое, сердитое существо, поскольку именно так воспринимали его древние люди. Но также обязательно благодарили и такие природные стихии, как огонь, вода и земля.

С распространением христианства к празднованию Купалья был приурочен день рождения Иоанна Крестителя. Созвучие слов «купало» и «купать» в ассоциациях предков привело к смешению названий торжества, в итоге получилось «Иван Купала».

3. На праздник Ивана Купала проводили множество обрядов. Самый известный и таинственный – поиск цветка папоротника, открывающий в человеке сверхспособности: понимать разговор зверей и птиц, видеть русалок и наблюдать, как в лесу гуляют деревья. Но ко всему прочему, существует поверье, что обладатель цветка способен обнаружить любой клад.

4. Главный атрибут Купалья – костёр, подготовкой которого занимались мужчины. При этом со всего посёлка собирались ненужные вещи, в том числе одежду нездоровых селян – чтобы уничтожить хворь. Отдавая огню вещи, люди просили о богатом урожае, здоровье, достатке и, конечно, счастья в любви. Из обязательных составляющих – деревянное колесо, которое поднимали на шесте вверх и поджигали, что символизировало солнце, освещающее мрак. Складывали костёр обычно на берегу водоёма.

5. Накануне или в купальскую ночь обязательно купались в водоёме. Люди верили, что в этот магический праздник вода обладает особой очистительной силой.

6. Женщины и девушки днём собирали полевые цветы и травы, которые затем освящались в церкви. После растения засушивались и применялись в народной медицине весь год.

7. К ночи на Купалье готовился обильный обрядовый ужин и созывались гости за несколько часов до полуночи. У каждого праздника была своя обрядовая еда. На Купалье это яичница. В некоторых местностях ее даже жарили в сковороде прямо на костре.

8. В этот праздник люди всячески старались защитить себя от нападок нечистой силы. Для этого они развешивали в доме и возле него крапиву, любисток, полынь и другую зелень. Также считалось, что защитой могут стать развешанные на деревьях возле домов в лохмотья изодранные мужские штаны.

9. Купальская ночь считалась лучшим временем для гадания. К примеру, для того, что увидеть своего избранника, девушки в эту ночь срывали подорожник, причем иногда делали это зубами и голышом. С подорожником следовало стать на перекрестке и произнести: «Подорожник, подорожник, ты стоишь у дороги, видишь старого и малого, покажи мне моего милого». После этого нельзя было ни с кем разговаривать.

10. На Могилевщине перед самым восходом солнца девушки выбирали самую красивую, раздевали ее, затем обматывали цветами и венками. Девушка в окружении многолюдного хоровода шла в лес, где были приготовлены венки. Тут ей завязывали глаза, девушки прыгали и крутились возле, а она раздавала им венки, которые предсказывали судьбу: если доставался свежий венок — та девушка будет жить весело и богато, если вялый — то не видеть той счастья.

11. В этот день собирали цветы для гадания — богатки. О которых ходили настоящие легенды, и гадали на них: «Рвали богатки, загадывали желание на суженого и клали под подушку. Если распустится цветок, значит желание сбудется», «Гадали в Иван Цветной. Иван-Цвет бывает в июле. Клали двенадцать цветов и приговаривали: „Иван, цвет цветов, счастья мне нагадай“. А сами цветы распределяли и на каждый загадывали. Потом самая ловкая начинала выбирать цветок: берет цветок и говорит: „Этому что?“ А тебе надо свой цвет угадать. Какая угадала, у той, значит, сбудется».