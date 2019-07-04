ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интересные факты о всем знакомом празднике «Купалье»

05.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

1. В обиходной речи жителей различных регионов Беларуси можно услышать более 15 названий этого праздника. Наиболее распространённые из них: Купалье, Купалле, Купалинка, Иван Купала, Иванов день, Крес (от древнерусского «Кресъ»), Иван Травник, Колосок, Ярилин день, Ярилино гулянье, Свята Сонца і Кахання, Іван Вядзьмацкі, Іван Калдунскі.

2. Празднество в первую очередь было связано с культом солнца. Слово «купало» означало горячее, ярое, сердитое существо, поскольку именно так воспринимали его древние люди. Но также обязательно благодарили и такие природные стихии, как огонь, вода и земля.

С распространением христианства к празднованию Купалья был приурочен день рождения Иоанна Крестителя. Созвучие слов «купало» и «купать» в ассоциациях предков привело к смешению названий торжества, в итоге получилось «Иван Купала».

3. На праздник Ивана Купала проводили множество обрядов. Самый известный и таинственный – поиск цветка папоротника, открывающий в человеке сверхспособности: понимать разговор зверей и птиц, видеть русалок и наблюдать, как в лесу гуляют деревья. Но ко всему прочему, существует поверье, что обладатель цветка способен обнаружить любой клад.

4. Главный атрибут Купалья – костёр, подготовкой которого занимались мужчины. При этом со всего посёлка собирались ненужные вещи, в том числе одежду нездоровых селян – чтобы уничтожить хворь. Отдавая огню вещи, люди просили о богатом урожае, здоровье, достатке и, конечно, счастья в любви. Из обязательных составляющих – деревянное колесо, которое поднимали на шесте вверх и поджигали, что символизировало солнце, освещающее мрак. Складывали костёр обычно на берегу водоёма.

5. Накануне или в купальскую ночь обязательно купались в водоёме. Люди верили, что в этот магический праздник вода обладает особой очистительной силой.

6. Женщины и девушки днём собирали полевые цветы и травы, которые затем освящались в церкви. После растения засушивались и применялись в народной медицине весь год.

7. К ночи на Купалье готовился обильный обрядовый ужин и созывались гости за несколько часов до полуночи. У каждого праздника была своя обрядовая еда. На Купалье это яичница. В некоторых местностях ее даже жарили в сковороде прямо на костре.

8. В этот праздник люди всячески старались защитить себя от нападок нечистой силы. Для этого они развешивали в доме и возле него крапиву, любисток, полынь и другую зелень. Также считалось, что защитой могут стать развешанные на деревьях возле домов в лохмотья изодранные мужские штаны.

9. Купальская ночь считалась лучшим временем для гадания. К примеру, для того, что увидеть своего избранника, девушки в эту ночь срывали подорожник, причем иногда делали это зубами и голышом. С подорожником следовало стать на перекрестке и произнести: «Подорожник, подорожник, ты стоишь у дороги, видишь старого и малого, покажи мне моего милого». После этого нельзя было ни с кем разговаривать.

10. На Могилевщине перед самым восходом солнца девушки выбирали самую красивую, раздевали ее, затем обматывали цветами и венками. Девушка в окружении многолюдного хоровода шла в лес, где были приготовлены венки. Тут ей завязывали глаза, девушки прыгали и крутились возле, а она раздавала им венки, которые предсказывали судьбу: если доставался свежий венок — та девушка будет жить весело и богато, если вялый — то не видеть той счастья.

11. В этот день собирали цветы для гадания — богатки. О которых ходили настоящие легенды, и гадали на них: «Рвали богатки, загадывали желание на суженого и клали под подушку. Если распустится цветок, значит желание сбудется», «Гадали в Иван Цветной. Иван-Цвет бывает в июле. Клали двенадцать цветов и приговаривали: „Иван, цвет цветов, счастья мне нагадай“. А сами цветы распределяли и на каждый загадывали. Потом самая ловкая начинала выбирать цветок: берет цветок и говорит: „Этому что?“ А тебе надо свой цвет угадать. Какая угадала, у той, значит, сбудется».

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1. В обиходной речи жителей различных регионов Беларуси можно услышать более 15 названий этого праздника. Наиболее распространённые из них: Купалье, Купалле,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-помощник президента Ровнейко получил 12 лет за взятки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика