Источник материала: Soligorsk News



Новая детская площадка от компании "СОЧНЫЙ" появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ. Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Утром 30 июня в парке «Четырех стихий» состоялось торжественное открытие детской площадки. Это не первая площадка от компании «Сочный».

Детскую площадку для маленьких солигорчан установил бренд «Сочный» при поддержке Солигорского районного исполнительного комитета в рамках масштабного проекта «Сочный дворик». Расположился игровой комплекс в парке «Четырех стихий». Он представляет собой симбиоз различных видов активностей: качели, кольца, горка… Поэтому играться будет интересно детям разных возрастов.



Как пояснили представители торговой марки «Сочный», этот игровой комплекс совместно с белорусской компаний разрабатывался именно для масштабного проекта «Сочный дворик».















По случаю открытия детской площадки представители бренда «Сочный» организовали праздник для жителей города. В программе были конкурсы и спортивные соревнования для детей, танцевальный флэшмоб, дегустация соков «Сочный», воздушные шары, аквагрим, аниматоры и другие зоны активностей для детей.













На мероприятие собралось много народу. Дети веселились и играли в игры с аниматорами. Мыльные пузыри добавили атмосферу в праздник. Не осталась без внимания и сама площадка — девочки и мальчики с удовольствием лазили по ней. Во время всего дня детям раздавали бесплатный сок.













СПРАВОЧНО: Масштабный проект «Сочный дворик» стартовал в Минске в 2017 году. Главная цель— улучшить детскую городскую инфраструктуру. За время проекта установлено 45 современных и безопасных игровых комплексов, производства ООО «100 игр» : 20 площадок в Минске, 25 комплексов — в пяти областных центрах.



Парк «Четырёх стихий» — одно из самых массовых и посещаемых мест в городе, в котором часто гуляют мамы с детьми. Это один из основных критериев, почему было решено установить игровой комплекс здесь – пояснили организаторы праздника.



Будем надеяться, что вслед за парком такие площадки придут во все дворы Солигорска.

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