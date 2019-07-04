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Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.

05.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


30 июня 2019 20:30 2316

Новая детская площадка от компании "СОЧНЫЙ" появилась в Солигорске. ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Утром 30 июня в парке «Четырех стихий» состоялось торжественное открытие детской площадки. Это не первая площадка от компании «Сочный».

Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.

Детскую площадку для маленьких солигорчан установил бренд «Сочный» при поддержке Солигорского районного исполнительного комитета в рамках масштабного проекта «Сочный дворик». Расположился игровой комплекс в парке «Четырех стихий». Он представляет собой симбиоз различных видов активностей: качели, кольца, горка… Поэтому играться будет интересно детям разных возрастов.

Как пояснили представители торговой марки «Сочный», этот игровой комплекс совместно с белорусской компаний разрабатывался именно для масштабного проекта «Сочный дворик».

Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.
Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.
Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.

По случаю открытия детской площадки представители бренда «Сочный» организовали праздник для жителей города. В программе были конкурсы и спортивные соревнования для детей, танцевальный флэшмоб, дегустация соков «Сочный», воздушные шары, аквагрим, аниматоры и другие зоны активностей для детей.

Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.
Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.
Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.

На мероприятие собралось много народу. Дети веселились и играли в игры с аниматорами. Мыльные пузыри добавили атмосферу в праздник. Не осталась без внимания и сама площадка — девочки и мальчики с удовольствием лазили по ней. Во время всего дня детям раздавали бесплатный сок.

Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.
Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.
Новая детская площадка от компании «СОЧНЫЙ» появилась в Солигорске.

СПРАВОЧНО: Масштабный проект «Сочный дворик» стартовал в Минске в 2017 году. Главная цель— улучшить детскую городскую инфраструктуру. За время проекта установлено 45 современных и безопасных игровых комплексов, производства ООО «100 игр»: 20 площадок в Минске, 25 комплексов — в пяти областных центрах.

Парк «Четырёх стихий» — одно из самых массовых и посещаемых мест в городе, в котором часто гуляют мамы с детьми. Это один из основных критериев, почему было решено установить игровой комплекс здесь – пояснили организаторы праздника.

Будем надеяться, что вслед за парком такие площадки придут во все дворы Солигорска.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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30 июня 2019 20:30 2316 Новая детская площадка от компании "СОЧНЫЙ" появилась в...
 
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