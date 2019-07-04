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Трагическая суббота. В озере д. Саковичи вновь утонул человек.

05.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


29 июня 2019 23:03 3126

Трагическая суббота. В озере д. Саковичи вновь утонул человек.

Автор: Эдуард Кидяев.

Происшествия на воде, к сожалению, не редкость в летнее время. Тонут и дети, и взрослые. Первые — нередко плавая в состоянии алкогольного опьянения, вторые — по неосторожности.

Трагическая суббота. В озере д. Саковичи вновь утонул человек.

Сегодня утром в водоеме д.Саковичи утонул 59-летний мужчина. Тело погибшего извлекли из воды жители деревни. Мужчина утонул недалеко от берега, упав с деревянного мостика. Причём это не первый случай гибели в этой местности. 20 июня в этом же водоеме утонул 32-летний житель Сакович.

Ещё одна беда случилась сегодня в соседнем районе. На Любанщине утонул рыбак, выпавший из лодки.

Открытые водоемы всегда – источник опасности, и осторожность при купании и плавании вполне оправданна, а знание правил поведения на водоемах – необходимо.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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29 июня 2019 23:03 3126 Трагическая суббота. В озере д. Саковичи вновь утонул...
 
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