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Трагическая суббота. В озере д. Саковичи вновь утонул человек.
05.07.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
29 июня 2019 23:03 3126
Трагическая суббота. В озере д. Саковичи вновь утонул человек.
Происшествия на воде, к сожалению, не редкость в летнее время. Тонут и дети, и взрослые. Первые — нередко плавая в состоянии алкогольного опьянения, вторые — по неосторожности.
Сегодня утром в водоеме д.Саковичи утонул 59-летний мужчина. Тело погибшего извлекли из воды жители деревни. Мужчина утонул недалеко от берега, упав с деревянного мостика. Причём это не первый случай гибели в этой местности. 20 июня в этом же водоеме утонул 32-летний житель Сакович.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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29 июня 2019 23:03 3126 Трагическая суббота. В озере д. Саковичи вновь утонул...
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