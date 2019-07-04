Трагическая суббота. В озере д. Саковичи вновь утонул человек.

Происшествия на воде, к сожалению, не редкость в летнее время. Тонут и дети, и взрослые. Первые — нередко плавая в состоянии алкогольного опьянения, вторые — по неосторожности.

Сегодня утром в водоеме д.Саковичи утонул 59-летний мужчина. Тело погибшего извлекли из воды жители деревни. Мужчина утонул недалеко от берега, упав с деревянного мостика. Причём это не первый случай гибели в этой местности. 20 июня в этом же водоеме утонул 32-летний житель Сакович.



Ещё одна беда случилась сегодня в соседнем районе. На Любанщине утонул рыбак, выпавший из лодки.



Открытые водоемы всегда – источник опасности, и осторожность при купании и плавании вполне оправданна, а знание правил поведения на водоемах – необходимо.

