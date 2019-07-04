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За незаконную рыбалку в погранполосе жители Кобринского района привлечены к административной ответственности

05.07.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 4 июля на режимной территории брестские пограничники по оперативной информации обнаружили следы двух человек, которые вели в сторону Украины.

За незаконную рыбалку в погранполосе жители Кобринского района привлечены к административной ответственности

После осмотра местности выяснилось, что неизвестные проникли в пограничную полосу и, пробыв там непродолжительное время, вернулись обратно.

В ходе дальнейших поисковых мероприятий в деревне Оса Кобринского района пограничники задержали незаконных «посетителей», которыми оказались местные жители 1995 и 1996 года рождения.

Молодые люди признались в совершенном правонарушении, пояснив, что нарушили закон ради рыбалки.

За нарушение пограничного режима задержанные привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Стоит отметить, что санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде штрафа в размере до 50 базовых величин.

 
 
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