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Купалье, фестиваль красок и день рождения Шагала. Лучшее в афише выходных в Витебске

05.07.2019 17:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные — Купалье, один из самых ярких праздников лета. В парке Мазурино его отпразднуют в субботу вместе с гостями из Литвы — участниками ярмарки «Казюкас». А в воскресенье всех приглашают на улицу Покровскую — на день рождения Марка Шагала.

Фестиваль красок


Где: парк Мазурино

Когда: 6 июля, 13.00

Вход: свободный

На фестивале красок холи пройдут различные конкурсы и развлечения к празднику Купалья. Например, будут прыжки через костер.

Купалье в Мазурино


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Где: парк Мазурино

Когда: 6 июля, с 12.00 до 21.00

Вход: свободный

На празднике можно будет развести костер, научиться народным танцам и играм, сплести венок, поучаствовать в мастер-классе по верховой езде. А еще в гости к витеблянам снова приедет литовская ярмарка «Казюкас» — со своими вкусными угощениями.

Праздник «В гостях у Марка и Беллы»


Где: дом-музей Марка Шагала (ул. Покровская, 11)

Когда: 7 июля, 16.00

Вход: свободный

В день рождения Шагала 7 июля во дворе его дома-музея состоится традиционный праздник «В гостях у Марка и Беллы». В этом году у художника некруглая дата — со дня его рождения прошло 132 года. По доброй традиции горожан приглашают на улицу Покровскую, где Шагал провел детские и юношеские годы.

Хороших выходных!

 
 
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В эти выходные - Купалье, один из самых ярких праздников лета. В парке Мазурино его отпразднуют в субботу вместе с гостями из Литвы - участниками ярмарки «Казюкас». А...
 
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