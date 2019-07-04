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Купалье, фестиваль красок и день рождения Шагала. Лучшее в афише выходных в Витебске
Источник материала: Tut.by
В эти выходные — Купалье, один из самых ярких праздников лета. В парке Мазурино его отпразднуют в субботу вместе с гостями из Литвы — участниками ярмарки «Казюкас». А в воскресенье всех приглашают на улицу Покровскую — на день рождения Марка Шагала.
Фестиваль красок
Где: парк Мазурино
Когда: 6 июля, 13.00
Вход: свободный
На фестивале красок холи пройдут различные конкурсы и развлечения к празднику Купалья. Например, будут прыжки через костер.
Купалье в Мазурино
Где: парк Мазурино
Когда: 6 июля, с 12.00 до 21.00
Вход: свободный
На празднике можно будет развести костер, научиться народным танцам и играм, сплести венок, поучаствовать в мастер-классе по верховой езде. А еще в гости к витеблянам снова приедет литовская ярмарка «Казюкас» — со своими вкусными угощениями.
Праздник «В гостях у Марка и Беллы»
Где: дом-музей Марка Шагала (ул. Покровская, 11)
Когда: 7 июля, 16.00
Вход: свободный
В день рождения Шагала 7 июля во дворе его дома-музея состоится традиционный праздник «В гостях у Марка и Беллы». В этом году у художника некруглая дата — со дня его рождения прошло 132 года. По доброй традиции горожан приглашают на улицу Покровскую, где Шагал провел детские и юношеские годы.
Хороших выходных!
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В эти выходные - Купалье, один из самых ярких праздников лета. В парке Мазурино его отпразднуют в субботу вместе с гостями из Литвы - участниками ярмарки «Казюкас». А...
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