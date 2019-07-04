Евроторг смог снизить ставку по облигациям в российских рублях до 10,95% годовых

Источник материала: Интерфакс

Москва. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Белорусский ритейлер "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел Финанс") установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций объемом 5 млрд рублей на уровне 10,95% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальному ориентиру соответствует доходность к досрочному погашению через 5 лет в размере 11,41% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 11,00-11,50% годовых, в ходе маркетинга он был сужен и снижен.

Сбор заявок на бонды прошел 5 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Техническое размещение запланировано на 9 июля.

Срок обращения выпуска - 10 лет, предусмотрена возможность досрочного погашения через 5 лет. Выпуск имеет амортизационную систему погашения: по 25% от номинальной стоимости будет гаситься в даты выплат 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Купоны квартальные.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, БК "Регион", BCS Global Markets, Московский кредитный банк и "Ренессанс Капитал".

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от ООО "Евроторг", входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC.

Это станет первым более чем за 10 лет выходом эмитента из Беларуси на корпоративный рынок облигаций России.

Как сообщалось, 20 мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемому выпуску облигаций ООО "Ритейл Бел Финанс" (дочерняя компания "Евроторга") 1-й серии объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruА-(EXP)". 20 июня Банк России зарегистрировал данный выпуск облигаций.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента ООО "Евроторг" ("byA+", "стабильный"), входящего в состав группы Eurotorg Holding PLC, и облигациями 1-й серии в национальной шкале Беларуси. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Беларуси в национальную рейтинговую шкалу РФ по облигациям 1-й серии установлен рейтинг на уровне "ruA-".

"Евроторг" - крупнейший ритейлер Беларуси, по итогам 2018 года он сохранил сложившуюся в 2017 году долю в размере 19% розничного рынка страны. На 31 декабря 2018 года у "Евроторга" было 862 магазина в 297 населенных пунктах Беларуси, которые ежедневно обслуживают около 1 млн человек (почти 10% населения страны).

В 2018 году "Евроторг" намеревался провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE), но в ноябре отложил размещение из-за рыночных условий. Ожидалось, что объем размещения составит около $250 млн, в том числе $200 млн - новые акции, а до $50 млн выручат совладельцы "Евроторга".