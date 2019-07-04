БКК поставила в Индию 1,4 млн тонн хлоркалия, ожидает подписания нового контракта

Источник материала: Интерфакс

ОАО "Белорусская калийная компания" (БКК, трейдер "Беларуськалия") в рамках завершившегося в июле контракта с индийской компанией IPL поставила 1,4 млн тонн калийных удобрений, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе БКК.

"ОАО "Белорусская калийная компания" успешно завершило программу отгрузок в рамках заключенных контрактов с индийскими покупателями на 2018-2019 год, в рамках контракта поставлено 1,4 млн тонн хлоркалия", - сказал представитель пресс-службы.

"БКК выражает благодарность своим партнерам в Индии за плодотворное и успешное сотрудничество и ожидает подписание нового контракта на 2019-2020 год", - добавили в пресс-службе.

В БКК также отметили, что Индия является значимым торгово-экономическим партнером для компании, доля белорусского калия на индийском рынке составляет более 30%.

Между тем, в БКК не стали комментировать ценовые ожидания и сроки подписания нового контракта с Индией.

Как сообщалось, БКК в августе 2018 года подписала контракт с основным индийским партнером – компанией IPL контракт на поставку калийных удобрений по $290 за тонну с сентября 2018 года до июля 2019 года. Повышение предыдущей цены индийского контракта составило $50 за тонну, или более 20%.

Беларусь в сентябре 2017 года договорилась с Индией о поставках в 2018-2023 годах более 4 млн тонн калийных удобрений. Стороны подписали меморандум, определяющий, как они будут работать с 2018 по 2023 год, какие объемы будут поставляться основному покупателю белорусского калия в Индии - компании IPL.

Для БКК индийский рынок, наряду с китайским, является стратегическим.

На фоне успешного подписания контракта с Индией БКК смогла в сентябре прошлого года повысить цену поставок хлоркалия в Китай до $290 за тонну. В результате, по сравнению с прошлым годом цена для Китая выросла на $60/т.

ОАО "Белорусская калийная компания" было основано в 2013 году, является эксклюзивным экспортером калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий".