Разбой, мошенничество, грабежи. Офицеров российской ФСБ подозревают в создании ОПГ

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фото: rbc.ru

В рамках дела задержаны сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и управления "К" ФСБ России.

В деле фигурируют грабежи, мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщает РБК .



Группу силовиков разрабатывали в течение года. По делу арестованы семь человек. Их подозревают в разбое в особо крупном размере в составе организованной группы.По версии следствия, на счету силовиков от 5 до 12 преступных эпизодов.



В частности, речь идет об инсценировке обыска и хищении не менее чем 140 млн руб. в одном из московских банков. Обыск проводился по поддельному постановлению.