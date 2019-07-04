|
Разбой, мошенничество, грабежи. Офицеров российской ФСБ подозревают в создании ОПГ
05.07.2019 17:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbc.ru
В рамках дела задержаны сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и управления "К" ФСБ России.
В деле фигурируют грабежи, мошенничество и превышение должностных полномочий, сообщает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках дела задержаны сотрудники спецподразделения «Альфа», группы спецназначения «Вымпел» и управления "К" ФСБ России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)