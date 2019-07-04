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В двух местах МКАД ограничивают движение транспорта: возобновляется ремонт путепроводов

05.07.2019 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 5 на 6 июля на двух путепроводах МКАД, возле Малиновки и улицы Скорины, частично перекроют движение. Здесь продолжится ремонт, который коммунальники начали в начале текущего года.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

ГПО «Гордорстрой» сообщил, что ночью с пятницы на субботу возобновляет ремонт путепроводов на 3-м (над железной дорогой возле улицы Ф. Скорины) и 25-м км (над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ) МКАД.

— Мы перекроем дорогу для движения транспорта на внешнем кольце 3-го км и внутреннем кольце 25-км. Автомобили в этом месте поедут по полосам противоположного направления, которые мы отремонтировали в апреле, — рассказал AUTO.TUT.BY главный инженер предприятия Василий Тибеж.

Транспорт на данных участках дороги будет ездить по двум полноценным полосам в каждом направлении. При движении по полосе грузовиков легковушкам не придется задерживаться для того, чтобы их пропускать, как это было раньше: новые балки позволили расширить проезжую часть.

На каждом путепроводе заменят 16 балок длиной 24 метра и 8 балок длиной 33 метра. График работ согласованы с Белорусской железной дорогой, над путями которой находятся мостовые сооружения (Брестское и Московское направления железной дороги). Планируется, что ремонт завершится в конце октября 2019 года.

Напомним, ремонт путепроводов на 3-м и 25-м км МКАД начался в январе 2019 года. Половина работ была выполнена до начала II Европейских игр. Во время проведения соревнований путепроводы полностью функционировали, предполагалось, что после их окончания ремонт продолжится. Отремонтированные мостовые сооружения должны прослужить не менее 50 лет.

 
 
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В ночь с 5 на 6 июля на двух путепроводах МКАД, возле Малиновки и улицы Скорины, частично перекроют движение. Здесь продолжится ремонт, который коммунальники начали...
 
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