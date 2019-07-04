|
В двух местах МКАД ограничивают движение транспорта: возобновляется ремонт путепроводов
Источник материала: Tut.by
В ночь с 5 на 6 июля на двух путепроводах МКАД, возле Малиновки и улицы Скорины, частично перекроют движение. Здесь продолжится ремонт, который коммунальники начали в начале текущего года.
ГПО «Гордорстрой» сообщил, что ночью с пятницы на субботу возобновляет ремонт путепроводов на 3-м (над железной дорогой возле улицы Ф. Скорины) и 25-м км (над железнодорожными путями около поворота к филиалу БГУ) МКАД.
— Мы перекроем дорогу для движения транспорта на внешнем кольце 3-го км и внутреннем кольце 25-км. Автомобили в этом месте поедут по полосам противоположного направления, которые мы отремонтировали в апреле, — рассказал AUTO.TUT.BY главный инженер предприятия Василий Тибеж.
Транспорт на данных участках дороги будет ездить по двум полноценным полосам в каждом направлении. При движении по полосе грузовиков легковушкам не придется задерживаться для того, чтобы их пропускать, как
На каждом путепроводе заменят 16 балок длиной 24 метра и 8 балок длиной 33 метра. График работ согласованы с Белорусской железной дорогой, над путями которой находятся мостовые сооружения (Брестское и Московское направления железной дороги). Планируется, что ремонт завершится в конце октября 2019 года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 5 на 6 июля на двух путепроводах МКАД, возле Малиновки и улицы Скорины, частично перекроют движение. Здесь продолжится ремонт, который коммунальники начали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)