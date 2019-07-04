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В Новой Москве проводится эвакуация людей из ТЦ «Новомосковский»
Источник материала: СТВ
Новости России. Вечером 5 июля в Новой Москве проводится эвакуация людей из ТЦ «Новомосковский».
Как
По предварительным сведениям, на заправке горят две ёмкости по 20 кубометров и две строительные бытовки.
Согласно информации из Telegram-канала «Mash», перед пожаром был слышен сильный хлопок. К месту инцидента уже выехали спасатели и сотрудники скорой помощи.
На данный момент известно о двух пострадавших.
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Новости России. Вечером 5 июля в Новой Москве проводится эвакуация людей из ТЦ «Новомосковский». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных...
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