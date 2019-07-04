В Италии тигры напали на укротителя: мужчина погиб

Источник материала: СТВ

Новости Италии. Тигры убили известного итальянского дрессировщика Этторе Вебера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в передвижном цирке на юге страны. За несколько часов до выступления мужчина репетировал номер в клетке со своими подопечными. Внезапно один из хищников бросился на дрессировщика и укусил его. После чего на Вебера напали остальные хищные кошки.





С тяжёлыми ранениями укротителя доставили в больницу. Однако врачи оказались бессильны. Мужчина скончался.