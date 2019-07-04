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В Италии тигры напали на укротителя: мужчина погиб
Источник материала: СТВ
Новости Италии. Тигры убили известного итальянского дрессировщика Этторе Вебера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло в передвижном цирке на юге страны. За несколько часов до выступления мужчина репетировал номер в клетке со своими подопечными. Внезапно один из хищников бросился на дрессировщика и укусил его. После чего на Вебера напали остальные хищные кошки.
С тяжёлыми ранениями укротителя доставили в больницу. Однако врачи оказались бессильны. Мужчина скончался.
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Новости Италии. Тигры убили известного итальянского дрессировщика Этторе Вебера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в передвижном цирке...
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