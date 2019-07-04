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Задержан виновник пожаров на острове Эвбея

05.07.2019 17:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Греции. В Греции задержали виновника одного из крупных пожаров на острове Эвбея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина сжигал у дома сухую траву и ветки, что спровоцировало возгорание леса.

Задержан виновник пожаров на острове Эвбея

Вскоре подозреваемый предстанет перед прокурором в городе Халкида. Жителям трёх населённых пунктов на острове Эвбея пришлось покинуть свои дома. Пламя стремительно подбирается к поселениям. Со стихией борются несколько сотен пожарных, а также наземная и воздушная техника.

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Новости Греции. В Греции задержали виновника одного из крупных пожаров на острове Эвбея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мужчина сжигал у дома сухую...
 
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