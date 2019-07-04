|
Золотовалютный запас Беларуси вырос и составляет 8,3 миллиарда
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти и приближаются к историческому максимуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За июнь плюс 2,5 % или 200 миллионов долларов в эквиваленте.
Таким образом, в настоящее время международные резервные активы нашей страны составляют примерно 8,3 миллиарда. Одним из главных факторов роста уровня золотовалютных резервов в июне стал рост стоимости золота на международном рынке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси продолжают расти и приближаются к историческому максимуму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)