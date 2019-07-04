ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Создан первый том фотоальбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

05.07.2019 17:04 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект «Беларусь помнит. Родные лица Победы» обретает реальные очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Создан первый том фотоальбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

Увидел свет первый том национального альбома памяти. В него вошли материалы, собранные во время патриотического марафона молодёжи «75», посвященного юбилею освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Создан первый том фотоальбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

Начиная с дня Победы участники марафона проехали дорогами боевой славы освободителей и собрали фотографии и материалы, которые и позволили создать национальный альбом и полотнище «Беларусь помнит!» размером 6 на 12 метров с именами 484 Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы – уроженцев Беларуси.

Создан первый том фотоальбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

Наталья Андрушкевич, заместитель заведующего центром информационных и социальных технологий ЦК ОО «БРСМ»:
Всего за время участия марафона было собрано более 2 тысяч фотографий. В альбом вошли лучшие из лучших – 700. Остальные мы перенесли на диск, который также находится в альбоме. Все фото аккумулировались в одном альбоме, который мы тщательно редактировали, исправляли по определенной форме и в итоге – вот результат того, что вы можете увидеть.

Создан первый том фотоальбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы»

Работа над созданием национального альбома памяти продолжится. Небезразличных белорусов оказалось так много, что акцию организаторы решили продолжить до следующего 9 мая. В 2020 наша страна отметит 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Люди в материале: Наталья Андрушкевич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Проект «Беларусь помнит. Родные лица Победы» обретает реальные очертания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   Увидел свет первый...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Дзержинском районе трое местных жителей вымогали деньги у односельчанина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика